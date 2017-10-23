О’Салливан выиграл турнир English Open по снукеру

Пятикратный чемпион мира по снукеру, семикратный чемпион «Мастерс» 41-летний англичанин Ронни О’Салливан стал победителем турнира English Open, который прошёл в Барнсли. В финале он обыграл своего 25-летнего соотечественника Кайрена Уилсона со счётом 9:2.

На старте соревнований О'Салливан заявил, что может сняться из-за разногласий с организаторами. Именитый спортсмен преодолел первый круг турнира, в котором ему противостоял Чжан Аньда (4:1), выступая не в привычной строгой обуви, а в кроссовках. Организаторы сделали Ронни замечание и попросили его сменить обувь.