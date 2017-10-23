ВАДА начало расследование по делу о допинговой системе в Китае в 80-90-х годах

Всемирное антидопинговое агентство приступило к расследованию по делу о возможном существовании допинговой системы в китайском спорте в 1980-х и 1990-х годах, сообщает пресс-служба организации.

Накануне бывший врач олимпийской сборной Китая 79-летняя Сюэ Иньсянь в интервью каналу ARD сообщила, что все медали, завоёванные китайскими спортсменами в 1980-х и 1990-х годах, были получены благодаря допингу. По её словам, в стране существовала государственная допинг-программа. Запрещённые вещества употребляли все спортсмены с 11 лет. Это касалось более 10 000 спортсменов во всех видах.