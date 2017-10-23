Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сливко: ощутим ли олимпийский ажиотаж? Пока нет, мы друг друга не накачиваем

23 октября 2017, понедельник. 11:49 Другие

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о ходе подготовке к сезону на сборе в Тюмени и об ажиотаже в сборной в преддверии Олимпийских игр в Пхёнчхане.

«Летняя работа тоже очень нужна и важна, без неё никуда. Я позитивно отношусь к любому тренировочному процессу. В этот период мы закладываем базу. Сейчас встали на лыжи. Это другая работа. Те же роллеры толкать проще. Но лыжи я всё равно люблю больше. Сейчас вот жду, когда выпадет снег. У нас уже готов круг в «Жемчужине Сибири», но когда всё вокруг будет бело, станет ещё лучше.

До международных соревнований остался буквально месяц. Поэтому мы уже проводим комплексные тренировки. Мы только встали на лыжи и пока не привыкли к определённому ходу – исправить ошибки проще. Поэтому нам тренерский штаб подсказывает, а мы – прислушиваемся.

Ощутим ли олимпийский ажиотаж? Пока ничего такого нет, мы друг друга не накачиваем. Может быть, ближе к делу что-то изменится. Пока я лично не чувствую дополнительного ажиотажа, просто тренируюсь», — цитирует Сливко «Тюменская арена».

Источник: Тюменская арена Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Виктория Сливко ОИ-2018
Новости. Другие
23 октября 2017, понедельник
12:56 Шляхтин: надеемся на продуктивную встречу с членами рабочей группы IAAF
12:28 Груневеген выиграл пятый этап велогонки «Тур Гуанси»
11:49 Сливко: ощутим ли олимпийский ажиотаж? Пока нет, мы друг друга не накачиваем
11:33 Ермакова стала 21-й на этапе Кубка мира по плаванию на открытой воде в Гонконге
11:32 Мозер после Олимпиады-2018 отойдёт от активной тренерской деятельности
10:49 ВАДА начало расследование по делу о допинговой системе в Китае в 80-90-х годах
10:39 О’Салливан выиграл турнир English Open по снукеру
10:15 Перкинс: я успел расстроиться, но потом подумал — это же моя первая медаль ЧЕ
09:51 Лагно стала второй на чемпионате Европы по рапиду
09:44 Балданов стал четвёртым на чемпионате мира по стрельбе из лука
09:33 Агапитов: я бы хотел встретиться с IWF, чтобы рассказать о проделанной работе
09:20 Колобков: до выборов Лос-Анджелеса столицей ОИ Блэкман заявлений по РФ не делал
09:14 Колобков: РФ дала ВАДА и МОК объяснения по обвинениям в госпрограмме по допингу
09:04 Призёр ОИ Елфутина победила на чемпионате России в классе RS:X
00:59 Перова стала чемпионкой мира в стрельбе из классического лука
22 октября 2017, воскресенье
23:50 Врач сборной Китая: в 1980-х и 1990-х наши спортсмены не выступали без допинга
22:43 Рапиристы РФ взяли серебро на этапе Кубка мира в Каире
21:38 Дзюдоисты РФ завоевали бронзу в командных соревнованиях на ЧМ среди юниоров
21:30 Овчаров выиграл Кубок мира по настольному теннису среди мужчин
20:54 «Художница» Бравикова стала абсолютной победительницей этапа Гран-при в Брно
20:23 Гандболистки «Звезды» вышли в третий квалификационный раунд Кубка ЕГФ
19:52 Сборная России по велоспорту на треке — 7-я в медальном зачёте ЧЕ
19:10 Шмелёва выиграла бронзу в индивидуальном спринте на ЧЕ по велотреку
19:03 Велогонщик Перкинс завоевал первую медаль в составе сборной России
18:54 «Сибиряк» разгромил «Новую генерацию» в ЧР по мини-футболу
17:44 «ДГТУ-Лидер» обыграл «Авиатор» в гандбольной высшей лиге
17:30 Ласицкене — о борьбе с допингом: единственный способ – мозги в голове
17:20 «Динамо-Синара» разгромило «АГУ-Адыиф» в Кубке России
16:48 Прямая трансляция матча гандбольного Кубка ЕГФ «Звезда» — «Брюль»
15:48 «Тюмень» победила «Прогресс» в пятом туре чемпионата России по мини-футболу
14:57 РУСАДА: запрещённые препараты могут находиться в БАДах
14:14 Прямая видеотрансляция матча гандбольной Высшей лиги «ДГТУ-Лидер» – «Авиатор»
13:58 Прямая трансляция матча Кубка России по гандболу «Динамо-Синара» – «АГУ-Адыиф»
12:02 Устюгов нанёс символический удар по мячу перед матчем ФНЛ «Енисей» — «Шинник»
10:37 М. Фуркад — про 11-е место в спринте: немного приболел, но это не объяснение
00:45 Вяхирева: «Ростов-Дону» нужно было почувствовать «вкус крови», борьбы
00:40 Бужан: победу над «Дьёром» будем рассматривать как образец
00:08 «Уральский трубник» выиграл международный турнир «ЭксТе Кубок – 2017» в Швеции
21 октября 2017, суббота
23:08 Гунина захватила лидерство на женском чемпионате Европы по рапиду
22:52 Медведева: скатала Анну Каренину, чтобы не казаться старой девой, шутка
22:13 Медведева: к падению на дупле отношусь иронично — позволила себе отпустить разум
22:03 Гимнастка Бравикова выиграла этап Гран-при в Брно в многоборье
21:54 Шпажистка Гудкова взяла серебро на этапе Кубка мира по фехтованию
21:40 Дзюдоист Тасоев выиграл чемпионат мира среди юниоров
21:30 «Уральский трубник» и «Водник» разыграют «ЭксТе Кубок – 2017»
Все новости RSS
Партнерский контент