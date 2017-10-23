Сливко: ощутим ли олимпийский ажиотаж? Пока нет, мы друг друга не накачиваем

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о ходе подготовке к сезону на сборе в Тюмени и об ажиотаже в сборной в преддверии Олимпийских игр в Пхёнчхане.

«Летняя работа тоже очень нужна и важна, без неё никуда. Я позитивно отношусь к любому тренировочному процессу. В этот период мы закладываем базу. Сейчас встали на лыжи. Это другая работа. Те же роллеры толкать проще. Но лыжи я всё равно люблю больше. Сейчас вот жду, когда выпадет снег. У нас уже готов круг в «Жемчужине Сибири», но когда всё вокруг будет бело, станет ещё лучше.

До международных соревнований остался буквально месяц. Поэтому мы уже проводим комплексные тренировки. Мы только встали на лыжи и пока не привыкли к определённому ходу – исправить ошибки проще. Поэтому нам тренерский штаб подсказывает, а мы – прислушиваемся.



Ощутим ли олимпийский ажиотаж? Пока ничего такого нет, мы друг друга не накачиваем. Может быть, ближе к делу что-то изменится. Пока я лично не чувствую дополнительного ажиотажа, просто тренируюсь», — цитирует Сливко «Тюменская арена».