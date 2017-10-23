Груневеген выиграл пятый этап велогонки «Тур Гуанси»

Голландский велогонщик Дилан Груневеген из команды Team LottoNL-Jumbo стал победителем пятого этапа веломногодневки «Тур Гуанси», которая проходит в Китае. Он преодолел 212,2 км за 5 часов 4 минуты и 21 секунду. Второе место занял колумбиец Фернандо Гавирия из Quick-Step Floors, третьим стал датчанин Магнус Корт Нильсен из ORICA-Scott.

Россиянин Павел Кочетков из команды Katusha – Alpecin снялся с гонки из-за ушиба кости правой руки, полученного накануне.

В генеральной классификации лидирует бельгиец Тим Велленс из Lotto Soudal.