Шляхтин: надеемся на продуктивную встречу с членами рабочей группы IAAF

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин выразил надежду, что встреча ВФЛА с членами рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций, которая состоится 30 октября в Осло, получится продуктивной.

«За последнее время мы провели большую работу в области борьбы с допингом, большинство критериев нашей федерацией выполнены. Мы надеемся на продуктивную встречу с членами рабочей группы IAAF, результаты её сообщим сразу же по окончании переговоров. Все мы ждём возвращения российских легкоатлетов на мировые стадионы, причём ждём их выступления под российским флагом. Понимаем значимость каждого шага, работаем, делаем всё возможное. А когда коллектив работает на максимуме своих сил, уверен, победа не за горами», — цитирует Шляхтина пресс-служба ВФЛА.