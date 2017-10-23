До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Шляхтин: надеемся на продуктивную встречу с членами рабочей группы IAAF

23 октября 2017, понедельник. 12:56 Другие

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин выразил надежду, что встреча ВФЛА с членами рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций, которая состоится 30 октября в Осло, получится продуктивной.

«За последнее время мы провели большую работу в области борьбы с допингом, большинство критериев нашей федерацией выполнены. Мы надеемся на продуктивную встречу с членами рабочей группы IAAF, результаты её сообщим сразу же по окончании переговоров. Все мы ждём возвращения российских легкоатлетов на мировые стадионы, причём ждём их выступления под российским флагом. Понимаем значимость каждого шага, работаем, делаем всё возможное. А когда коллектив работает на максимуме своих сил, уверен, победа не за горами», — цитирует Шляхтина пресс-служба ВФЛА.

Источник: Всероссийская федерация лёгкой атлетики Сообщить об ошибке
Теги
Дмитрий Шляхтин Допинг
Новости. Другие
23 октября 2017, понедельник
12:56 Шляхтин: надеемся на продуктивную встречу с членами рабочей группы IAAF
12:28 Груневеген выиграл пятый этап велогонки «Тур Гуанси»
11:49 Сливко: ощутим ли олимпийский ажиотаж? Пока нет, мы друг друга не накачиваем
11:33 Ермакова стала 21-й на этапе Кубка мира по плаванию на открытой воде в Гонконге
11:32 Мозер после Олимпиады-2018 отойдёт от активной тренерской деятельности
10:49 ВАДА начало расследование по делу о допинговой системе в Китае в 80-90-х годах
10:39 О’Салливан выиграл турнир English Open по снукеру
10:15 Перкинс: я успел расстроиться, но потом подумал — это же моя первая медаль ЧЕ
09:51 Лагно стала второй на чемпионате Европы по рапиду
09:44 Балданов стал четвёртым на чемпионате мира по стрельбе из лука
09:33 Агапитов: я бы хотел встретиться с IWF, чтобы рассказать о проделанной работе
09:20 Колобков: до выборов Лос-Анджелеса столицей ОИ Блэкман заявлений по РФ не делал
09:14 Колобков: РФ дала ВАДА и МОК объяснения по обвинениям в госпрограмме по допингу
09:04 Призёр ОИ Елфутина победила на чемпионате России в классе RS:X
00:59 Перова стала чемпионкой мира в стрельбе из классического лука
22 октября 2017, воскресенье
23:50 Врач сборной Китая: в 1980-х и 1990-х наши спортсмены не выступали без допинга
22:43 Рапиристы РФ взяли серебро на этапе Кубка мира в Каире
21:38 Дзюдоисты РФ завоевали бронзу в командных соревнованиях на ЧМ среди юниоров
21:30 Овчаров выиграл Кубок мира по настольному теннису среди мужчин
20:54 «Художница» Бравикова стала абсолютной победительницей этапа Гран-при в Брно
20:23 Гандболистки «Звезды» вышли в третий квалификационный раунд Кубка ЕГФ
19:52 Сборная России по велоспорту на треке — 7-я в медальном зачёте ЧЕ
19:10 Шмелёва выиграла бронзу в индивидуальном спринте на ЧЕ по велотреку
19:03 Велогонщик Перкинс завоевал первую медаль в составе сборной России
18:54 «Сибиряк» разгромил «Новую генерацию» в ЧР по мини-футболу
17:44 «ДГТУ-Лидер» обыграл «Авиатор» в гандбольной высшей лиге
17:30 Ласицкене — о борьбе с допингом: единственный способ – мозги в голове
17:20 «Динамо-Синара» разгромило «АГУ-Адыиф» в Кубке России
16:48 Прямая трансляция матча гандбольного Кубка ЕГФ «Звезда» — «Брюль»
15:48 «Тюмень» победила «Прогресс» в пятом туре чемпионата России по мини-футболу
14:57 РУСАДА: запрещённые препараты могут находиться в БАДах
14:14 Прямая видеотрансляция матча гандбольной Высшей лиги «ДГТУ-Лидер» – «Авиатор»
13:58 Прямая трансляция матча Кубка России по гандболу «Динамо-Синара» – «АГУ-Адыиф»
12:02 Устюгов нанёс символический удар по мячу перед матчем ФНЛ «Енисей» — «Шинник»
10:37 М. Фуркад — про 11-е место в спринте: немного приболел, но это не объяснение
00:45 Вяхирева: «Ростов-Дону» нужно было почувствовать «вкус крови», борьбы
00:40 Бужан: победу над «Дьёром» будем рассматривать как образец
00:08 «Уральский трубник» выиграл международный турнир «ЭксТе Кубок – 2017» в Швеции
21 октября 2017, суббота
23:08 Гунина захватила лидерство на женском чемпионате Европы по рапиду
22:52 Медведева: скатала Анну Каренину, чтобы не казаться старой девой, шутка
22:13 Медведева: к падению на дупле отношусь иронично — позволила себе отпустить разум
22:03 Гимнастка Бравикова выиграла этап Гран-при в Брно в многоборье
21:54 Шпажистка Гудкова взяла серебро на этапе Кубка мира по фехтованию
21:40 Дзюдоист Тасоев выиграл чемпионат мира среди юниоров
21:30 «Уральский трубник» и «Водник» разыграют «ЭксТе Кубок – 2017»
Все новости RSS
Партнерский контент