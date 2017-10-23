Костнер: Липницкой не должно быть стыдно или грустно за то, что произошло

Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года итальянская фигуристка Каролина Костнер, занявшая второе место на этапе Гран-при в Москве, прокомментировала решение олимпийской чемпионки россиянки Юлии Липницкой завершить карьеру в 19 лет.

«Я знаю об этой ситуации. Моё мнение по этой проблеме таково: каждый должен в какой-то момент принять решение — посвящать свою жизнь спорту или нет. Фигурное катание — очень сложный вид спорта. Если ты занимаешься им на невероятно высоком уровне в очень юном возрасте, то в какой-то момент начинаешь испытывать трудности, поскольку тебе же тоже хочется почувствовать себя нормальным подростком. Кому-то хотелось бы уделять больше внимания школе, попробовать свои силы в университете. Да и просто сходить куда-то развлечься с друзьями, уехать на каникулы со своей второй половинкой! Но ты не можешь.

Вот почему каждая девушка должна в определённый момент взять и принять это решение. Покинуть свой вид спорта безумно сложно.

Никто не имеет права критиковать решение тех, кто завершил карьеру. Желаю Юлии, чтобы она нашла свой собственный путь и была очень счастлива. Она была действительно прекрасной фигуристкой, и ей не должно быть стыдно или грустно за то, что произошло", — цитирует Костнер «Газета.ru».