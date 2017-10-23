Иванов объяснил уход Давлетшина с поста главного тренера «Синары»

Президент «Синары» Григорий Иванов рассказал о причинах перестановок в тренерском штабе команды. Евгений Давлетшин покинул пост главного тренера, после чего исполняющим обязанности стал его помощник Алексей Мохов. Уже под руководством Мохова синарцы разгромно проиграли МФК КПРФ в пятом туре Суперлиги — 1:6.



«Все знали, что команда не показывала игры, которую должна показывать. Доля всех тренеров: нет результата – нет работы. Вот и всё. Евгений Давлетшин не покинул клуб, он остался в структуре, но на другой должности. На какой – позже объявим на сайте.



Алексей Мохов может стать тренером на постоянной основе. Всё зависит от того, как он себя проявит. Он молодой тренер, хочет работать, и мы дали ему такой шанс. Мы не отходим от своей политики. У нас всегда тренируют наши специалисты и играют свои футболисты. Мохов работает в клубе давно, знает всех, в том числе и нашу систему. Очень хочу, чтобы у него всё получилось. Никто вне структуры на тренерский пост не рассматривается», — заявил Иванов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян.

КПРФ разгромил «Синару» в пятом туре чемпионата России по мини-футболу