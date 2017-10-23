Украинская биатлонистка Пустовалова будет выступать за сборную Словакии

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что биатлонистка Яна Пустовалова, выступавшая в прошлом сезоне на этапах Кубка IBU, хочет сменить спортивное гражданство на словацкое.

«Она поступила в Словакию в университет, как раз по спорту, по своей специализации. Она собиралась уходить с биатлона, но там ей предложили ещё побегать. Яна попросила дать ей разрешение выступать за Словакию. Мы абсолютно нормально к этому отнеслись, никаких преград не будет. Если человек хочет, силой же не будешь его заставлять у нас бегать или где-то ещё», — сказал Брынзак в интервью «UA: Перший».