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Украинская биатлонистка Пустовалова будет выступать за сборную Словакии

23 октября 2017, понедельник. 15:33 Другие

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что биатлонистка Яна Пустовалова, выступавшая в прошлом сезоне на этапах Кубка IBU, хочет сменить спортивное гражданство на словацкое.

«Она поступила в Словакию в университет, как раз по спорту, по своей специализации. Она собиралась уходить с биатлона, но там ей предложили ещё побегать. Яна попросила дать ей разрешение выступать за Словакию. Мы абсолютно нормально к этому отнеслись, никаких преград не будет. Если человек хочет, силой же не будешь его заставлять у нас бегать или где-то ещё», — сказал Брынзак в интервью «UA: Перший».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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