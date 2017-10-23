Шорт-трекистка Фонтана будет знаменосцем сборной Италии на открытии ОИ-2018

27-летняя шорт-трекистка Арианна Фонтана будет знаменосцем сборной Италии на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, сообщает ANSA. Официальное заявление по этому поводу президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго должен сделать 24 октября.

На Олимпиаде в Сочи Фонтана завоевала серебро и две бронзы. На церемонии закрытия Игр-2014 Арианна была знаменосцем сборной Италии. На Играх 2006 и 2010 годов она выиграла по одной бронзе.

Церемония открытия Олимпиады в Пхёнчхане состоится 9 февраля.