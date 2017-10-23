Агапитов: решение об апелляции на отстранение ФТАР пока не принято

Президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов сообщил, что ФТАР пока не приняла решения об апелляции на вердикт Международной федерации тяжёлой атлетики об отстранении на год. 21 октября стало известно, что решение об отстранении ФТАР и ещё восьми национальных федераций за многократные нарушения антидопинговых правил вступило в силу.

«Пока такое решение не принято. Мы только в пятницу получили решение международной федерации об отстранении. Завтра будет встреча с министром спорта РФ, будем обсуждать, изучать документы. Решение будет приниматься на исполкоме, но его дата пока не определена», — приводит слова Агапитова «Интерфакс».