Решение IBU по «делу Глазыриной» будет принято до старта сезона

Решение Международного союза биатлонистов по делу россиянки Екатерины Глазыриной будет принято до начала сезона, сообщает пресс-служба организации. Спортсменка была временно отстранена от соревнований в феврале 2017 года на основании данных из доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном. После публикации доклада IBU создал рабочую группу по расследованию нарушений антидопинговых правил.

Стартовый этап Кубка мира по биатлону пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 26 ноября по 3 декабря.