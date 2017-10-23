Ганус: РУСАДА выполнило все критерии и требования ВАДА для восстановления

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил о том, что на данный момент возглавляемая им организация выполнила все требования для приведения своего статуса в соответствие кодексу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которые зависели от РУСАДА.

«РУСАДА к сегодняшнему дню выполнило все критерии и требования для восстановления, которые имело возможность реализовать самостоятельно. Заключительный шаг был сделан на заседании наблюдательного совета, который состоялся в конце прошлой недели. Мы выбрали главу дисциплинарного антидопингового комитета, также была утверждена кандидатура офицера по этике.

Офицер по этике не является штатным работником РУСАДА, не подчиняется генеральному директору и обладает полной независимостью. Его главными задачами являются внедрение кодекса по этике в Российское антидопинговое агентство и контроль за его соблюдением. Эта должность создана для того, чтобы агентство было открытым и соответствовало передовым мировым стандартам. Офицер по этике будет следить за соблюдением этических стандартов, предотвращать конфликты интересов внутри организации и бороться с возможными фактами коррупции.

Ранее сотрудники нашего комитета по выдаче разрешений на терапевтическое использование (TUE) прошли обучение в Финляндии в местном антидопинговом агентстве. Оттуда были получены положительные отзывы об уровне подготовки наших сотрудников. Представители дисциплинарно-антидопингового комитета также прошли обучение здесь в России. В роли преподавателей были наши коллеги из польского антидопингового агентства. Также нами была успешно реализована внутренняя программа — программа обработки результатов", — приводит слов Гануса ТАСС.

Не выполнены только два критерия, предъявляемые ВАДА. Российская сторона должна публично согласиться с выводами комиссии Макларена и предоставить ВАДА доступ к допинг-пробам в московской антидопинговой лаборатории, которая опечатана из-за федерального расследования.

24 октября комитет ВАДА по соответствию кодексу организации подведет итоги аудиторской проверки РУСАДА, которая проходила в сентябре. Заседание совета учредителей ВАДА, где будет рассматриваться возможность возвращения РУСАДА всех прав, пройдет 16 ноября в Сеуле.