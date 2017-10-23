IBU: расследование комиссии МОК не скажется на действующих биатлонистах РФ

Расследование комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда не скажется на шансах российских биатлонистов выступить в сезоне-2017/18, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

«IBU высоко ценит тот факт, что МОК создал научную методику, которая способна различать царапины от обычного использования банок с допинг-пробами от преднамеренного манипулирования образцами. Важно, что метод был найден до того, как будет принято какое-либо решение. Методика совершенствуется и будет использована МОК, если подобные ситуации повторятся.

Однако что касается биатлона, то новая методика будет применена только к двум российским спортсменам, которые уже завершили карьеру, поэтому нет никакого риска, что действующие биатлонисты выйдут на старт с теми, кто нарушил антидопинговые правила на Играх 2014 года Сочи", — цитирует официальный сайт IBU заявление организации.

Сообщение МОК косвенно подтверждает тот факт, что в докладе Макларена упоминаются призёры Игр в Сочи Ольга Вилухина и Яна Романова, которые уже не выступают.