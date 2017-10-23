Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Мозер: думаю, Столбовой и Климову на следующем старте всё получится соединить

23 октября 2017, понедельник. 18:37 Другие

Тренер спортивных пар Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Ксения Столбова/Фёдор Климов Нина Мозер, завоевавших на московском этапе Гран-при золото и серебро, рассказала о подготовке учеников к Олимпийским играм в Корее.

«Подготовка Жени с Володей идёт в ногу. Отклонений от планов нет. Сейчас проверяем все нюансы, до конца дорабатываем программы. По ходу двух турниров есть реальное понимание того, что является для нас проблемой: что хорошо, что плохо.

Ксюша с Фёдором парные элементы начали делать только в начале сентября. Считаю, что на одном турнире они показали программы, координацию, но не справились там по разным причинам с парными элементами. К этому турниру, понятно, больше внимания мы уделяли парным элементам. Думаю, на следующем старте всё это получится соединить. По крайней мере такое желание есть», — приводит слова Мозер пресс-служба ФФККР.

Российские пары заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве
Источник: Федерация фигурного катания на коньках Сообщить об ошибке
Теги
Владимир Морозов — фигурное катание Евгения Тарасова Ксения Столбова Фёдор Климов
Новости. Другие
23 октября 2017, понедельник
18:58 Левченко вошла в шорт-лист номинанток на премию «Восходящая звезда» IAAF
18:37 Мозер: думаю, Столбовой и Климову на следующем старте всё получится соединить
18:02 IBU: расследование комиссии МОК не скажется на действующих биатлонистах РФ
17:24 Ганус: РУСАДА выполнило все критерии и требования ВАДА для восстановления
17:04 Решение IBU по «делу Глазыриной» будет принято до старта сезона
16:44 Агапитов: решение об апелляции на отстранение ФТАР пока не принято
16:03 Строительство всех объектов Олимпиады-2018 завершено
15:51 Шорт-трекистка Фонтана будет знаменосцем сборной Италии на открытии ОИ-2018
15:33 Украинская биатлонистка Пустовалова будет выступать за сборную Словакии
14:36 Федотов стал девятым в финале мировой серии по клиф-дайвингу
14:19 Иванов объяснил уход Давлетшина с поста главного тренера «Синары»
13:57 Костнер: Липницкой не должно быть стыдно или грустно за то, что произошло
12:56 Шляхтин: надеемся на продуктивную встречу с членами рабочей группы IAAF
12:28 Груневеген выиграл пятый этап велогонки «Тур Гуанси»
11:49 Сливко: ощутим ли олимпийский ажиотаж? Пока нет, мы друг друга не накачиваем
11:33 Ермакова стала 21-й на этапе Кубка мира по плаванию на открытой воде в Гонконге
11:32 Мозер после Олимпиады-2018 отойдёт от активной тренерской деятельности
10:49 ВАДА начало расследование по делу о допинговой системе в Китае в 80-90-х годах
10:39 О’Салливан выиграл турнир English Open по снукеру
10:15 Перкинс: я успел расстроиться, но потом подумал — это же моя первая медаль ЧЕ
09:51 Лагно стала второй на чемпионате Европы по рапиду
09:44 Балданов стал четвёртым на чемпионате мира по стрельбе из лука
09:33 Агапитов: я бы хотел встретиться с IWF, чтобы рассказать о проделанной работе
09:20 Колобков: до выборов Лос-Анджелеса столицей ОИ Блэкман заявлений по РФ не делал
09:14 Колобков: РФ дала ВАДА и МОК объяснения по обвинениям в госпрограмме по допингу
09:04 Призёр ОИ Елфутина победила на чемпионате России в классе RS:X
00:59 Перова стала чемпионкой мира в стрельбе из классического лука
22 октября 2017, воскресенье
23:50 Врач сборной Китая: в 1980-х и 1990-х наши спортсмены не выступали без допинга
22:43 Рапиристы РФ взяли серебро на этапе Кубка мира в Каире
21:38 Дзюдоисты РФ завоевали бронзу в командных соревнованиях на ЧМ среди юниоров
21:30 Овчаров выиграл Кубок мира по настольному теннису среди мужчин
20:54 «Художница» Бравикова стала абсолютной победительницей этапа Гран-при в Брно
20:23 Гандболистки «Звезды» вышли в третий квалификационный раунд Кубка ЕГФ
19:52 Сборная России по велоспорту на треке — 7-я в медальном зачёте ЧЕ
19:10 Шмелёва выиграла бронзу в индивидуальном спринте на ЧЕ по велотреку
19:03 Велогонщик Перкинс завоевал первую медаль в составе сборной России
18:54 «Сибиряк» разгромил «Новую генерацию» в ЧР по мини-футболу
17:44 «ДГТУ-Лидер» обыграл «Авиатор» в гандбольной высшей лиге
17:30 Ласицкене — о борьбе с допингом: единственный способ – мозги в голове
17:20 «Динамо-Синара» разгромило «АГУ-Адыиф» в Кубке России
16:48 Прямая трансляция матча гандбольного Кубка ЕГФ «Звезда» — «Брюль»
15:48 «Тюмень» победила «Прогресс» в пятом туре чемпионата России по мини-футболу
14:57 РУСАДА: запрещённые препараты могут находиться в БАДах
14:14 Прямая видеотрансляция матча гандбольной Высшей лиги «ДГТУ-Лидер» – «Авиатор»
13:58 Прямая трансляция матча Кубка России по гандболу «Динамо-Синара» – «АГУ-Адыиф»
Все новости RSS
Партнерский контент