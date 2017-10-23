Мозер: думаю, Столбовой и Климову на следующем старте всё получится соединить

Тренер спортивных пар Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Ксения Столбова/Фёдор Климов Нина Мозер, завоевавших на московском этапе Гран-при золото и серебро, рассказала о подготовке учеников к Олимпийским играм в Корее.

«Подготовка Жени с Володей идёт в ногу. Отклонений от планов нет. Сейчас проверяем все нюансы, до конца дорабатываем программы. По ходу двух турниров есть реальное понимание того, что является для нас проблемой: что хорошо, что плохо.

Ксюша с Фёдором парные элементы начали делать только в начале сентября. Считаю, что на одном турнире они показали программы, координацию, но не справились там по разным причинам с парными элементами. К этому турниру, понятно, больше внимания мы уделяли парным элементам. Думаю, на следующем старте всё это получится соединить. По крайней мере такое желание есть», — приводит слова Мозер пресс-служба ФФККР.