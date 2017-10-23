Левченко вошла в шорт-лист номинанток на премию «Восходящая звезда» IAAF

Серебряный призер чемпионата мира 2017 года в прыжках в высоту украинка Юлия Левченко вошла в число трёх номинанток на премию Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) «Восходящая звезда» года, сообщает пресс-служба IAAF. На чемпионате мира в Лондоне Левченко уступила лишь россиянке Марии Ласицкене.

Соперницами 19-летней спортсменки в борьбе за награду стали чемпионка мира-2017 в тройном прыжке Юлимар Рохас из Венесуэлы и серебряный призёр ЧМ-2017 в беге на 400 метров Сальва Эид Насер из Бахрейна.

Шорт-лист на аналогичную премию среди мужчин выглядит следующим образом: американец Кристиан Коулман (100м), швед Арманд Дуплантис (шест) и норвежец Карстен Вархольм (400 м/б).

Победители будут объявлены в ходе церемонии, которая состоится 24 ноября в Монако.

Фото доступно в «Твиттере» IAAF.