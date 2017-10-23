Манкос: верю, что полуфинал КР по хоккею с мячом «Волга» — «Енисей» состоится

Главный тренер ульяновской «Волги» Вячеслав Манкос прокомментировал возможность команды принять участие в финальной части розыгрыша Кубка России по хоккею с мячом в Хабаровске. Команда собиралась отказаться от поездки из-за финансовых трудностей.

«Действительно три часа назад дела были совсем плохи. Но именно сейчас к решению вопроса подключились губернатор и другие заинтересованные лица. Я составляю возможные маршруты.

Мы продолжали тренировки, участвовали в турнире, сыграли контрольный матч. Я всё-таки верю, что матч с «Енисеем» состоится», — приводит слова Манкоса «Советский спорт».

26 октября в полуфинале Кубка страны «Волга» должна сыграть с красноярским «Енисеем». Вторую пару составили «Динамо» и «СКА-Нефтяник».