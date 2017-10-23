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Мужская сборная РФ по биатлону начала сбор в Ханты-Мансийске

23 октября 2017, понедельник. 21:36 Другие

Мужская сборная России по биатлону в минувшие выходные начала сбор в Ханты-Мансийске. В столице Югры тренируются не только подопечные Андрея Падина и Рикко Гросса, но и приехавшая ранее, 15 октября, группа Андрея Крючкова, в которую входят олимпийские чемпионы Антон Шипулин и Алексей Волков, сообщает пресс-служба СБР.

Под руководством Падина и Гросса работают шестеро спортсменов: Антон Бабиков, Юрий Шопин, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Александр Логинов. Предыдущий сбор команда провела в Рамзау (Австрия).

Источник: Союз биатлонистов России Сообщить об ошибке
Теги
Александр Логинов Алексей Волков Антон Бабиков Антон Шипулин Евгений Гараничев Максим Цветков Матвей Елисеев
Новости. Другие
23 октября 2017, понедельник
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