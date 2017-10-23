Мужская сборная РФ по биатлону начала сбор в Ханты-Мансийске

Мужская сборная России по биатлону в минувшие выходные начала сбор в Ханты-Мансийске. В столице Югры тренируются не только подопечные Андрея Падина и Рикко Гросса, но и приехавшая ранее, 15 октября, группа Андрея Крючкова, в которую входят олимпийские чемпионы Антон Шипулин и Алексей Волков, сообщает пресс-служба СБР.

Под руководством Падина и Гросса работают шестеро спортсменов: Антон Бабиков, Юрий Шопин, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Александр Логинов. Предыдущий сбор команда провела в Рамзау (Австрия).