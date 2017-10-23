Игропуло: хочется делать то, что умеешь, — так, чтобы всё у нас получилось

26 октября мужская сборная России по гандболу матчем со Словакией в Санкт-Петербурге начнёт отбор на чемпионат мира 2019 года. Затем, 28 октября, национальная команда проведёт выездную встречу со сборной Финляндии.

В матчах со словаками и финнами впервые с 2015 года примет участие один из самых известных российских гандболистов, победитель Лиги чемпионов, Кубка кубков и Кубка ЕГФ Константин Игропуло, который играл за сборную ещё вместе с новым главным тренером Эдуардом Кокшаровым.

«Чтобы вы понимали, для меня всё, что касается сборной, серьёзный вопрос, потому что национальная команда — это то, что несравнимо ни с чем по своим ощущениям. Я этого никогда не скрывал, но в то же время постоянно не говорил об этом просто ради красного словца. Те, кто меня хорошо знает, в курсе, как я отношусь к сборной и какое это было непростое время. Были моменты, когда многие люди говорили, что я могу не приезжать в национальную команду, так как я выступал на высоком уровне и мне было важно не терять своё лицо. Но если бы меня эти вещи волновали, то, по сути, ещё когда я выступал за «Барселону», мог бы не появляться в сборной, но я этого никогда не позволял себе делать.

Для меня это было непростое время. Но я не нервничал. Да, переживал эту ситуацию внутри себя, но при этом не терял абсолютной уверенности, что вновь вернусь в сборную и буду в строю. Клянусь, ни дня не посещали сомнения за все эти два года. А вот моему окружению, в первую очередь близким людям — маме, сестре, моей жене, — было тяжелее. Прекрасно помню день, когда узнал о вызове в сборную России. Я гулял по центру Москвы со своей сестрой и в этот момент позвонил Эдуард Кокшаров. Он спросил, есть ли у меня желание выступать за национальную команду, потому что он хочет меня вызвать. Мы поговорили об этом, и когда я сообщил сестре, что получил вызов в сборную, она заплакала. Вообще-то я не привык к такой реакции, когда она слышит о новостях о национальной команде, но на этот раз она восприняла эту информацию очень эмоционально. Мне тоже было приятно услышать о возвращении в сборную. Мне кажется, в этот момент я и моя сестра были счастливы.

Эмоций настолько много, что хочется их где-то скрыть, чтобы не мешали сосредоточиться на работе. Учитывая плотный график игр в клубе и сборной, растрачивать себя на эмоции не очень хочется. Конечно, внутри меня всё бурлит и клокочет, но хочется делать то, что умеешь, — так, чтобы всё у нас получилось», — приводит слова Игропуло пресс-служба ФГР.