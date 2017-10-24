Тихонов: кто меня расстроил на этапе в Москве, так это Столбова и Климов

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы в парном катании Алексей Тихонов прокомментировал результаты московского этапа Гран-при по фигурному катанию среди спортивных пар.

«Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые вышли на первое место, откатались технически здорово, хотя им еще есть, над чем поработать — так, по мелочи.

А вот кто меня расстроил, так это Ксения Столбова и Федор Климов. Ошибок у Ксюши было много: три падения точно, в четвертый раз все было на грани…Не знаю, что вообще произошло. Наверное, это просто такое испытание, через которое ребятам нужно пройти. На мой взгляд, это самая изящная пара в мировом катании. Их линии, их скольжение, их чувство музыки — фантастические. Их произвольная программа невероятно хороша, и для меня они сейчас лучшие. Надо просто сделать на льду все, как тренировали, а это непросто. Но они смогут», — приводит слова Тихонова «Газета.Ru».