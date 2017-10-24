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Петухов: надеюсь, я смогу выступить на ОИ, один год у меня уже забрали ни за что

24 октября 2017, вторник. 09:42 Другие

Российский лыжник Алексей Петухов, временно отстранённый от соревнований по решению Международной федерации лыжного спорта по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства, выразил надежду на то, что он сможет принять участие в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. Также были временно отстранены Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.

«Я верю в том, что высшие силы помогут мне в этой ситуации. Надеюсь, будет принято правильное решение, и я смогу выступить на Олимпиаде 2018 года. Я считаю, что не должен получать наказание, так как являюсь чистым спортсменом. Один год у меня уже забрали ни за что. Если отстранение продлят, это будет трагедией», — сказал Петухов в эфире TV2.

Источник: TV2 Сообщить об ошибке
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Алексей Петухов ОИ-2018 Допинг
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