Бабиков: соперничество внутри команды у нас есть на каждой тренировке

Антон Бабиков рассказал о первых шагах на лыжах в этом году, выборе Ханты-Мансийска как центра для сбора, предыдущем сборе в Рамзау и конкуренции внутри команды.



«Условия ещё не идеальные, но для конца октября вполне достаточные. Об этом говорит то, что много сборных здесь тренируются и делают первые шаги на лыжах. Трасса с каждым днём становится всё лучше, сегодня добавили петлю ухода с рубежа. Мы будем тоже прибавлять в кондициях. В России не так много центров, которые могут предоставить такие условия и натуральный снег. Это Тюмень и Ханты-Мансийск. Мы так распределились, что девочки поехали туда, а мы сюда. У тренерского штаба всё отточено и нет никаких секретов. Приехали сюда и рады этому.



Пока тренировки не такие разнообразные. Нужно пройти период привыкания к лыжам, но с каждым днём внедряем всё больше специальной работы. Стрельба с лыж отличается от стрельбы с роллеров или после кросса. Мы не будем упускать этот компонент, добавим и в скоростной работе. Осталось совсем немного времени, скоро уже начнётся сезон. Цели и задачи у каждого спортсмена свои, нужно расти над собой, удерживать свои сильные стороны и прибавлять в слабых. Соперничество внутри команды у нас есть на каждой тренировке. Главное, чтобы оно было здоровым и здоровая конкуренция помогала нам расти. К главному старту сезона многие спортсмены подойдут в отличной форме.



Предыдущий сбор в Рамзау был хорош тем, что получился переход от лета к зиме. Внизу, где все живут, можно тренироваться на роллерах и бегать кроссы, а поднявшись на ледник, кататься на лыжах. Короткий сбор в Рамзау — идеальный переход, поэтому уже много лет все там проводят сборы», — приводит слова Бабикова корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.