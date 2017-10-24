Йенсен: сборная РФ по гандболу обладает игроками с хорошим потенциалом

Главный тренер мужской сборной Словакии по гандболу Хайне Йенсен поделился ожиданиями от встречи с командой России в квалификации чемпионата мира 2019 года. Матч состоится в Санкт-Петербурге 26 октября.

«Только победитель группы получает право сыграть в июне стыковые игры. В нашем квартете фаворит Россия, но мы постараемся побороться за первое место. Правда, в июне победителя будет ждать очень сильный соперник из первой корзины. Попасть на чемпионат мира крайне сложно, а вот на Евро-2020 я постараюсь сборную Словакии вывести, у меня трёхлетний контракт.

Я знаю, что сбор команды России в расширенном составе начался на неделю раньше, чем у моей команды, которая собралась только в воскресенье, 22 октября. Думаю, что мы увидим на площадке почти всех тех гандболистов, которые приезжали в июне в Братиславу. Плюс к ним может добавиться Тимур Дибиров. Сильная команда, обладающая игроками с хорошим потенциалом", — цитирует Йенсена официальный сайт ФГР.