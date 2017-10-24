«Астраханочка» сыграет с «Кубанью» в третьем раунде квалификации Кубка ЕГФ

«Астраханочка» сыграет с краснодарской «Кубанью» в финальном раунде квалификации Кубка Европейской гандбольной федерации среди женских команд. Это стало известно по итогам жеребьёвки, которая состоялась в Вене (Австрия) 24 октября.

Первые матчи пройдут 11-12 ноября, ответные — через неделю.

Тольяттинская «Лада» встретится с французским клубом «Безансон», а звенигородская «Звезда» — с чешским клубом «Баник Мост».

В турнирной таблице женской Суперлиги «Лада» занимает первое место, «Астраханочка» — второе, «Звезда» — четвёртое, «Кубань» — шестое.