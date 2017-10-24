Команда Моисеевой вышла вперёд в противостоянии за путёвку на ЧМ по кёрлингу

Команда скипа Виктории Моисеевой (Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Юлия Портунова) вышла вперёд в противостоянии с командой Ольги Жарковой (Алина Биктимирова, Яна Некрасова, Екатерина Антонова и Анастасия Скултан) в отборочном турнире за путёвку на чемпионат мира — 2018 по кёрлингу.

Команда Моисеевой одержала победу со счётом 8:6 и повела в серии 3-2.

Отборочный турнир в Кюснахте (Швейцария) проходит до четырёх побед. Шестой матч также состоится 24 октября. Седьмая игра (при необходимости) пройдёт 25 октября.