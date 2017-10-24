НОК Канады призвал МОК принять временные меры к РФ

Президент Национального олимпийского комитета Канады Триша Смит призвала Международный олимпийский комитет принять временные меры в отношении России, не дожидаясь окончания расследований комиссий Дениса Освальда и Самуэля Шмида. Комиссия Освальда занимается перепроверкой проб россиян с Олимпийских игр в Сочи. Комиссия Шмида проверяет информацию о государственном вмешательстве в антидопинговую систему РФ.

«Мы приветствуем работу комиссий МОК во главе со Шмидом и Освальдом. Но эта работа требует времени. Если выводы комиссий не будут представлены в ближайшее время, мы просим, чтобы были приняты предварительные меры, включая временные дисквалификации россиян», – цитирует Смит Inside the Games.