Синицын: Боброва и Соловьёв могут побороться за медаль ОИ любого достоинства

Двукратный чемпион СССР в танцах на льду, ныне тренер Ростислав Синицын предположил, что шестикратные чемпионы России Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв благодаря своему произвольному танцу могут побороться за медали на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. На этапе Гран-при в Москве они заняли второе место.

«На мой взгляд, произвольный танец Бобровой и Соловьёва — это олицетворение того, чем славится наша школа. С компонентами всё в этом танце хорошо. На этапе в Москве всё могла решить техническая ошибка — вот она и решила.

В чём они прибавили? Во-первых, стали кататься лучше. Во-вторых, их переживания на льду, на мой взгляд, стали более естественными. Они вжились в образ. Раньше всё-таки, знаете, это было «верю-не верю», а сейчас мне было просто приятно на их танец смотреть.

Именно этот танец оставляет надежду, что Боброва и Соловьёв могут побороться за медали. А за какие — вопрос открытый. Одна ошибка будет стоить очень дорого. Три-четыре места, если не больше. Если они смогут донести идею танца, продемонстрировать одухотворенность и идею, откатав при этом безошибочно — то…» — цитирует Синицына «Р-Спорт».