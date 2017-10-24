Манкос: билеты куплены, «Волга» прилетит в Хабаровск за 2 часа до матча КР

Главный тренер ульяновской «Волги» Вячеслав Манкос заявил, что команда примет участие в финальной части розыгрыша Кубка России по хоккею с мячом в Хабаровске. «Волга» собиралась отказаться от поездки из-за финансовых трудностей. 26 октября в полуфинале Кубка страны «Волга» должна сыграть с красноярским «Енисеем». Вторую пару составили московское «Динамо» и хабаровский «СКА-Нефтяник».

«У нас всё завершилось, к счастью, благополучно. 10 минут назад позвонил администратор команды и сообщил, что авиабилеты приобретены. Завтра мы в 11 утра выезжаем с ледовой арены и вылетаем в Хабаровск. И прилетим за два часа до начала полуфинального матча. Тем не менее мы выйдем и будем играть на победу. Я в своих ребятах не сомневаюсь.

Сейчас сложная финансовая ситуация существует не только в Ульяновске. Всем сейчас тяжело. Я думаю, что люди, ответственные за хоккей с мячом в целом, тоже понимают, что нельзя потерять флагман ульяновского спорта", — цитирует Манкоса «Р-Спорт».