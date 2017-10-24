Стал известен окончательный состав сборной РФ на Межконтинентальный кубок

Стал известен окончательный состав сборной России по пляжному футболу на Межконтинентальный кубок, который пройдёт в Дубае с 31 октября по 4 ноября, сообщает официальный сайт РФС.

Состав сборной России

Вратари: Максим Чужков («Локомотив»), Иван Островский («Кристалл»).

Полевые игроки: Юрий Крашенинников, Артур Папоротный, Кирилл Романов, Владислав Аксёнов (все – «Кристалл»), Алексей Макаров, Антон Шкарин, Николай Крышанов, Борис Никоноров (все – «Локомотив»), Алексей Павленко и Юрий Котов (оба – «Спартак»).

Сборная России попала в группу B, где сыграет с командами Ирана, Парагвая и Мексики.