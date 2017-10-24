Комиссия Шмида по допингу в РФ может завершить работу к декабрю

Комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Самуэля Шмида по расследованию причастности Министерства спорта РФ к допинговой системе завершит свою работу к заседанию Исполнительного совета организации, который пройдёт с 5 по 7 декабря в Лозанне. Об этом рассказал член МОК голландец Камил Ерлингс.



«Комиссия Шмида должна сделать однозначные выводы. Насколько мне известно, работа будет завершена к заседанию Исполнительного совета МОК в декабре», — приводит слова Ерлингса Inside the Games.



Напомним, что после публикации доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте МОК создал две комиссии для расследования содержащейся в отчёте информации.