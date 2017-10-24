Гольфист Тайгер Вудс может признать вину в опасном вождении автомобиля

В среду, 25 октября, в Палм-Бич, штат Флорида, состоится судебное заседание по делу известного американского гольфиста Тайгера Вудса, который обвиняется в опасном вождении автомобиля. 41-летний спортсмен может признать себя виновным, сообщает ABC. В таком случае Вудсу будет назначен испытательный срок в один год и 20 часов исправительных работ. Кроме того, он будет обязан посещать школу для водителей, задержанных за управление автомобилем в нетрезвом виде, встречи с людьми, пострадавшими по вине нарушителей правил дорожного движения, а также заплатить штраф в размере $ 250 и судебные издержки.

В мае 2017 года сотрудники полиции увидели припаркованный автомобиль, в котором за рулём сидел Вудс. Его речь была описана как невнятная и крайне медленная. Выяснилось, что гольфист принимал препараты от боли в спине и бессонницы, смешение которых и привело к эффекту сонливости.