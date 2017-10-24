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Тихонов: такое впечатление, что министерство спорта и ОКР глубоко заснули

24 октября 2017, вторник. 17:42 Другие

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал освещение подготовки российских спортсменов к Олимпийским играм в Пхёнчхане в СМИ.

«До старта Олимпийских игр остаётся уже чуть больше трёх месяцев. В старые добрые времена в это время подробно освещалась подготовка сборных команд по разным видам спорта. Сейчас я этого не замечаю. На главном спортивном канале страны «Матч ТВ» с утра до вечера показывают футбол, гольф, бокс, смешанные единоборства. Такое впечатление, что у нас неолимпийский сезон и никто ни к чему не готовится.

Куцо показали Шипулина и Волкова на сборе в Ханты-Мансийске и всё. В Коломне сейчас проходят отборочные соревнования среди конькобежцев. Такое впечатление, что у нас оба ведомства: и министерство спорта, и Олимпийский комитет глубоко заснули. Я понимаю, что ещё не объявили, будем ли мы участвовать в Олимпийских играх. Тем не менее, подготовка идёт.

Неужели мы не понимаем, что это наш российский спорт, которому нужно уделять внимание и на этом воспитывать нашу молодежь. Может, стоит обратиться к Владимиру Владимировичу Путину (больше не к кому), чтобы наша государственная пресса, олимпийский комитет и министерство спорта больше уделяли внимания подготовке российских спортсменов к Олимпийским играм», — написал Тихонов на своём официальном сайте.

Источник: Официальный сайт Александра Тихонова Сообщить об ошибке
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Александр Тихонов ОИ-2018
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