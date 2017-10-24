Бабиков: думаю, для всех биатлонистов главный конкурент — Мартен Фуркад

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о ходе подготовки к олимпийскому сезону.

«Пока тренировки не такие разнообразные, нужно пройти период привыкания к лыжам, к ходу, но с каждым днём внедряем всё больше специальной работы. Здесь мы начали стрелять с лыж, что несколько отличается от стрельбы с роллеров или с кросса. Это самое главное, и мы не упускаем этого компонента.



Соперничество у нас есть на каждой тренировке, главное, чтобы эта конкуренция была здоровая и помогала нам идти вперёд. Поэтому скажу, что эта борьба очень комфортная, без неё никуда. Я думаю, что для всех самый главный конкурент — Мартен Фуркад. Но надо сказать, что на прошедшем чемпионате мира спринт выиграл немец, индивидуальную гонку — американец. Это говорит о том, что к главному старту сезона всегда очень многие спортсмены подходят в отличной форме, и, естественно, все они для нас конкуренты. Ни на ком конкретно внимание не заостряем, стараемся только проанализировать сильнейшие стороны лучших атлетов», — приводит слова Бабикова «Юграмегаспорт».