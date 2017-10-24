Чемпион мира по снукеру Бинэм дисквалифицирован на 6 месяцев за ставки

Победитель чемпионата мира по снукеру 2015 года англичанин Стюарт Бинэм дисквалифицирован на шесть месяцев за ставки в букмекерских конторах, сообщает Inside the Games. Такое решение было принято по итогам расследования Всемирной ассоциации бильярда и снукера, которая также обязала 41-летнего спортсмена выплатить штраф в размере 20 тыс. фунтов. В случае если Бинэм пройдёт рекомендованный ему курс борьбы с игроманией и не допустит новых нарушений кодекса организации, то его дисквалификация может быть сокращена до трёх месяцев.

По данным расследования WPBSA, Бинэм делал ставки в течение 15 лет и в общей сложности поставил на матчи по снукеру, в том числе со своим участием, 37 тыс. фунтов.