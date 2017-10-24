Команда Моисеевой завоевала право выступить на ЧМ-2018 по кёрлингу

Команда со скипом Викторией Моисеевой победила соперниц со скипом Ольгой Жарковой со счётом 4-2 в серии до четырёх побед в рамках отборочного турнира по кёрлингу за право представлять Россию на чемпионате мира 2018 года. Соревнования завершились сегодня, 24 октября, в Кюснахте (Швейцария). Команда Жарковой стартовала с двух побед – 8:7 и 11:6, но затем четырежды проиграла – 3:7, 5:7, 6:8 и 4:5.

В команде Моисеевой также играли Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиева и Юлия Портунова. Чемпионат мира 2018 года пройдёт 17-25 марта в Канаде.



Напомним, что на чемпионате Европы 2017 года и Олимпийских играх в Пхёнчхане за сборную России сыграет команда со скипом Анной Сидоровой.