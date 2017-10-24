БОА призвала МОК как можно скорее вынести решение по российским спортсменам

Исполнительный директор Британской олимпийской ассоциации Билл Суини заявил, что его организация призывает Международный олимпийский комитет как можно скорее вынести решения по российским спортсменам, подозреваемым в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

«Мы не можем позволить, чтобы подозрения в адрес российских спортсменов на Играх в Сочи затмили подготовку и проведение Олимпиады в Пхёнчхане, поэтому призываем МОК как можно скорее вынести адекватные санкции в отношении подозреваемых в махинациях с допингом. Мы признаём важность работы комиссий МОК, но считаем, что она должна быть завершена как можно скорее», — приводит слова Суини Inside the Games.