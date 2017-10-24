Д. Шишкарёв: мужской сборной России по гандболу нужно оттолкнуться от дна

Капитан мужской сборной России по гандболу Даниил Шишкарёв поделился ожиданиями от матча с командой Словакии в квалификации чемпионата мира 2019 года, который пройдёт в Санкт-Петербурге 26 октября.

«У нас новый тренерский штаб, персонал и обновлённый состав. Сборная России находится в стадии перезагрузки. Появились новые игроки, которые ранее в официальных матчах не выступали, вернулся в команду Константин Игропуло. Новички постепенно адаптируются к требованиям нового тренерского штаба. Возможности Константина нам хорошо известны, так как ранее мы вместе играли за сборную России. Но потребуется время, чтобы сыграться и улучшить общее взаимодействие. Нашей команде некуда падать, нужно двигаться только вверх. Нам нужно оттолкнуться от дна и начать решать вопрос о попадании на чемпионат мира и Олимпийские игры 2020 года.

Сборная Словакии – хорошая команда, мы их прекрасно знаем. Особенно памятен матч в Москве, в котором мы сыграли вничью. Поэтому недооценки соперника быть не может. В мае мы проводили в Петербурге матч со Швецией и были приятно удивлены, что в столь большом зале нас пришло поддержать столько болельщиков. Большое спасибо всем, кто пришёл на матч. Такая поддержка для нас — большой плюс. Очень надеюсь, что 26 октября поболеть за нас придёт как минимум не меньше людей, чем в мае", — приводит слова Шишкарёва официальный сайт Федерации гандбола России.