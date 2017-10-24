До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Д. Шишкарёв: мужской сборной России по гандболу нужно оттолкнуться от дна

24 октября 2017, вторник. 21:13 Другие

Капитан мужской сборной России по гандболу Даниил Шишкарёв поделился ожиданиями от матча с командой Словакии в квалификации чемпионата мира 2019 года, который пройдёт в Санкт-Петербурге 26 октября.

«У нас новый тренерский штаб, персонал и обновлённый состав. Сборная России находится в стадии перезагрузки. Появились новые игроки, которые ранее в официальных матчах не выступали, вернулся в команду Константин Игропуло. Новички постепенно адаптируются к требованиям нового тренерского штаба. Возможности Константина нам хорошо известны, так как ранее мы вместе играли за сборную России. Но потребуется время, чтобы сыграться и улучшить общее взаимодействие. Нашей команде некуда падать, нужно двигаться только вверх. Нам нужно оттолкнуться от дна и начать решать вопрос о попадании на чемпионат мира и Олимпийские игры 2020 года.

Сборная Словакии – хорошая команда, мы их прекрасно знаем. Особенно памятен матч в Москве, в котором мы сыграли вничью. Поэтому недооценки соперника быть не может. В мае мы проводили в Петербурге матч со Швецией и были приятно удивлены, что в столь большом зале нас пришло поддержать столько болельщиков. Большое спасибо всем, кто пришёл на матч. Такая поддержка для нас — большой плюс. Очень надеюсь, что 26 октября поболеть за нас придёт как минимум не меньше людей, чем в мае", — приводит слова Шишкарёва официальный сайт Федерации гандбола России.

Источник: Федерация гандбола России Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Гандбол
Новости. Другие
24 октября 2017, вторник
21:58 Этапы КМ по сноуборду и фристайлу в Дании отменены из-за низких продаж билетов
21:13 Д. Шишкарёв: мужской сборной России по гандболу нужно оттолкнуться от дна
20:52 Велогонщик Katusha-Alpecin Висиозо завершил карьеру
20:47 Цветков: летняя подготовка прошла очень положительно
20:08 БОА призвала МОК как можно скорее вынести решение по российским спортсменам
19:49 Российский велогонщик Трофимов будет выступать за команду из Португалии
19:40 Команда Моисеевой завоевала право выступить на ЧМ-2018 по кёрлингу
18:50 Чемпион мира по снукеру Бинэм дисквалифицирован на 6 месяцев за ставки
18:37 Третьяков: предпосылок для завершения карьеры не вижу
18:29 Бабиков: думаю, для всех биатлонистов главный конкурент — Мартен Фуркад
17:42 Тихонов: такое впечатление, что министерство спорта и ОКР глубоко заснули
17:34 Гольфист Тайгер Вудс может признать вину в опасном вождении автомобиля
17:20 Комиссия Шмида по допингу в РФ может завершить работу к декабрю
16:57 Стал известен окончательный состав сборной РФ на Межконтинентальный кубок
16:39 Манкос: билеты куплены, «Волга» прилетит в Хабаровск за 2 часа до матча КР
16:05 Закарин — 15-й в итоговом рейтинге Мирового тура UCI
15:52 Синицын: Боброва и Соловьёв могут побороться за медаль ОИ любого достоинства
14:36 ЕГФ планирует реформировать еврокубковые турниры с 2020 года
14:35 НОК Канады призвал МОК принять временные меры к РФ
14:18 Команда Моисеевой вышла вперёд в противостоянии за путёвку на ЧМ по кёрлингу
13:45 1 клуб РФ поддержал идею совместного с Беларусью чемпионата по хоккею на траве
13:39 Путин поздравил Перову с победой на чемпионате мира по стрельбе из лука в Мехико
13:08 В Древней Олимпии состоялась церемония зажжения огня Игр-2018
12:58 «Астраханочка» сыграет с «Кубанью» в третьем раунде квалификации Кубка ЕГФ
12:39 Цветков: чтобы вести видеоблог, я прошёл курсы фотографов
12:31 Йенсен: сборная РФ по гандболу обладает игроками с хорошим потенциалом
12:28 Бабиков: соперничество внутри команды у нас есть на каждой тренировке
11:54 Призёр ЧМ Лысенко выступит на зимнем чемпионате России и «Русской зиме»
11:47 Велленс стал победителем велогонки «Тур Гуанси»
10:57 Клэбо: думаю, Устюгов прав, когда говорит, что в Норвегии хорошо тренироваться
10:33 Биатлонистка Тисеева, выступающая за Молдавию, намерена вернуться на Украину
09:51 Акимова: сезон будет максимально ответственный, но для меня каждый год важен
09:42 Петухов: надеюсь, я смогу выступить на ОИ, один год у меня уже забрали ни за что
09:04 QPRO Sailing Team выиграла Гранд-финал Премьер-дивизиона НПЛ
00:32 Тихонов: кто меня расстроил на этапе в Москве, так это Столбова и Климов
00:13 Гэтлин: Болт будет должен мне $100, когда вернётся через год
23 октября 2017, понедельник
23:51 Рогозин: сборной России по гандболу нужна непредсказуемая техника игры
23:00 Игропуло: хочется делать то, что умеешь, — так, чтобы всё у нас получилось
22:29 Итальянец выиграл марафон в Венеции из-за ошибки мотоциклиста
21:36 Мужская сборная РФ по биатлону начала сбор в Ханты-Мансийске
21:25 Никитина: «Звезда» получила хороший урок от швейцарок
21:00 Авербух: судейская бригада в танцах поступила странно, отдав победу американцам
20:47 Шахматистка Костенюк стала чемпионкой Европы по блицу
20:39 Команда Моисеевой сравняла счёт в споре за путёвку на ЧМ-2018 по кёрлингу
20:05 Авербух: у Медведевой есть шанс стать легендарной чемпионкой, войти в историю
Все новости RSS
Партнерский контент