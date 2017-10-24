Этапы КМ по сноуборду и фристайлу в Дании отменены из-за низких продаж билетов

Организаторы этапа Кубка мира по сноуборду в дисциплине биг-эйр, запланированного в Копенгагене (Дания) на 4 ноября, приняли решение об отмене соревнований из-за низкого интереса к событию со стороны местных жителей и малого количества проданных билетов, сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта.



Отметим, также был отменён и этап Кубка мира по фристайлу в аналогичной дисциплине, намеченный на 3 ноября.

Таким образом, следующий этап Кубка мира по сноуборду состоится 11 ноября в Милане, а 18 ноября там же пройдёт этап Кубка планеты по фристайлу.