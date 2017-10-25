Россиянин Семочкин получил награду Международного союза велосипедистов

Член сборной России по велоспорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Сергей Семочкин стал обладателем награды Международного союза велосипедистов лучшим шоссейным велогонщикам и командам по итогам года, сообщает официальный сайт Паралимпийского комитета России.

Семочкин (класс T1) был номинирован на получение награды по итогам чемпионата мира в Питермарицбурге, на котором он завоевал две золотые медали.

«Я сердечно поздравляю гонщиков, их команды и их национальные федерации, которые дали нам возможность насладиться захватывающим соревновательным сезоном», — сказал президент UСI Давид Лаппартьен.