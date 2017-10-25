«Дина» вышла в четвертьфинал Кубка России по мини-футболу

Московская «Дина» обыграла нефтеюганский «БЛиК» в ответном матче 1/8 финала Кубка России по мини-футболу и вышла в четвертьфинал. В первой встрече столичная команда одержала победу со счётом 4:3, в ответной игре «Дина» оказалась сильнее со счётом 5:3.

Мини-футбол. Кубок России. 1/8 финала. Ответный матч

«Дина» (Москва) — «БлиК» (Нефтеюганск) — 5:3 (1:1).

Голы: Крутый, 1 (1:0); Рахманов, 18 (1:1); Ситников, 29 (2:1); Киктев, 31 (2:2); Величко, 32 (2:3); Ситников, 41 (3:3); Крутый, 44 (4:3); Чистополов, 47 (5:3).

Первый матч: 4:3.