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Российские дуэты победили на старте этапа Суперсерии по бадминтону в Париже

25 октября 2017, среда. 12:37 Другие

В Париже (Франция) стартовал этап Мировой суперсерии по бадминтону. Чемпион Европы 2014 года, призёр Европейских игр 2015 года в Баку, призёр Универсиады 2013 года в Казани россиянин Иван Созонов и призёр Европейских игр 2015 года в Баку, чемпионка России Евгения Косецкая вышли во второй раунд соревнований, обыграв дуэт из Таиланда Тинн Исриянет / Пачарапун Чочувонг со счётом 2:0 (23:21, 21:17).

Россияне Виталий Дуркин и Нина Вислова победили ирландцев Сэма и Хлоэ Маги со счётом 2:0 (21:11,13:21, 21:11).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Иван Созонов Нина Вислова
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25 октября 2017, среда
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