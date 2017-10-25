Российские дуэты победили на старте этапа Суперсерии по бадминтону в Париже

В Париже (Франция) стартовал этап Мировой суперсерии по бадминтону. Чемпион Европы 2014 года, призёр Европейских игр 2015 года в Баку, призёр Универсиады 2013 года в Казани россиянин Иван Созонов и призёр Европейских игр 2015 года в Баку, чемпионка России Евгения Косецкая вышли во второй раунд соревнований, обыграв дуэт из Таиланда Тинн Исриянет / Пачарапун Чочувонг со счётом 2:0 (23:21, 21:17).

Россияне Виталий Дуркин и Нина Вислова победили ирландцев Сэма и Хлоэ Маги со счётом 2:0 (21:11,13:21, 21:11).