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Подчуфарова: полтора года у меня выпали. Есть чувство нереализованности

25 октября 2017, среда. 13:20 Другие

Бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону 2017 года россиянка Ольга Подчуфарова сообщила о корректировках, которые внесла в подготовку к сезону, и рассказала об атмосфере в команде.

«Корректировки были связаны с тем, что весной я восстанавливалась, проводила определённое лечение. Конечно, учитывался и опыт прошлых лет. Я знала, что нужно что-то менять в подготовке. Постарались суммировать весь накопленный опыт и врачебные рекомендации. В итоге летом я работала самостоятельно. Сейчас тренируюсь с командой. Наставники сборной, к слову, шли навстречу и лояльно относились к моим просьбам что-то скорректировать.

Атмосфера в сборной? Не вижу особой разницы по сравнению с прошлыми годами. Общаемся друг с другом. Всё нормально. Хотя, может быть, это просто я немного отстранена, нахожусь сама в себе. Ведь последние полтора года у меня, по сути, выпали. Есть чувство нереализованности. И я сейчас нацелена на личный результат, не обращаю большого внимания на то, что происходит вокруг», — цитирует Подчуфарову «Тюменская арена».

Источник: Тюменская арена Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Ольга Подчуфарова
Новости. Другие
25 октября 2017, среда
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