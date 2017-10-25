Маргиев: участие Махова повысит уровень мемориала Нусуева и добавит интриги

Трёхкратный призёр чемпионатов мира по вольной борьбе, призёр Олимпиады-2012 Билял Махов примет участие в международном турнире памяти Шевалье Нусуева, который пройдёт 26-27 октября в Москве во Дворце единоборств ЦСКА.



«В супертяжёлом весе турнир памяти Шевалье Нусуева станет отборочным на первенство мира в возрастной группе до 23 лет. И мы пригласили всех молодых перспективных тяжей. Участие Биляла Махова повысит уровень и добавит интриги. А Билялу будет интересно побороться с тяжами, которые в этом олимпийском цикле будут стремиться составить ему конкуренцию», — цитирует главного тренера ЦСКА, главного тренера сборной России по вольной борьбе U23 Анатолия Маргиева официальный сайт ФСБР.

После Олимпиады-2016 Махов принял участие лишь в одном старте. Он отборолся две встречи за сборную России в командных соревнованиях на Кубке Ахмата Кадырова, победив Роберта Барана из Польши (11:0) и своего обидчика по Олимпиаде-2012 Давита Мондзманашвили, ныне представляющего Узбекистан (3:0).