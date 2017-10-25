Перминова проиграла на старте этапа Суперсерии по бадминтону в Париже

В Париже (Франция) продолжается этап Мировой суперсерии по бадминтону. Россиянка Наталья Перминова не смогла выйти во второй круг, проиграв китаянке Чэнь Юйфэй со счётом 0:2 (13:21, 18:21).

Ранее чемпион Европы 2014 года, призёр Европейских игр 2015 года в Баку, призёр Универсиады 2013 года в Казани россиянин Иван Созонов и призёр Европейских игр 2015 года в Баку, чемпионка России Евгения Косецкая обыграли дуэт из Таиланда Тинн Исриянет / Пачарапун Чочувонг со счётом 2:0 (23:21, 21:17), а Виталий Дуркин и Нина Вислова победили ирландцев Сэма и Хлоэ Маги — 2:0 (21:11,13:21, 21:11).