Исинбаева стала гостем программы «Смак»

Член Международного олимпийского комитета, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом (2004, 2008), бронзовый призёр Игр-2012 года Елена Исинбаева сообщила, что приняла участие в съёмках программы «Смак» на Первом канале. Программа выйдет в эфир в 11:15 28 октября.

«Друзья, на этой неделе я в гостях у программы «Смак». Наконец-то смогу продемонстрировать вам свои кулинарные способности. Иван сказал, было вкусно!» — написала Исинбаева в своём «инстаграме».

Фото со съёмок программы доступно в «инстаграме» Елены Исинбаевой.