Гонконг, Гвадалахара и Вашингтон претендуют на проведение Игр геев-2022

Федерация игр геев объявила города, претендующие на право проведения соревнований в 2022 году. В числе кандидатов оказались Гвадалахара (Мексика), Гонконг и Вашингтон (США). Решение о столице Игр будет принято на генеральной ассамблее организации, которая состоится в Париже 30 октября, сообщает Inside the Games.

Игры для геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров впервые состоялись в Сан-Франциско в 1982 году и с тех пор проходят каждые четыре года. Отметим, что соревнования ещё ни разу не принимала Азия.

В 2018 году Игры пройдут в Париже.