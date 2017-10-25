Великобритания разработала план эвакуации своих спортсменов с Олимпиады-2018

Британская олимпийская ассоциация разработала план эвакуации своих спортсменов с Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея), который будет реализован в случае усиления напряжённости на Корейском полуострове. Об этом рассказал исполнительный директор организации Билл Суини.

«Мы работаем над своими действиями во всех возможных ситуациях. Единственное, что вы можете предпринять, если события будут развиваться по экстремальному сценарию, — это эвакуация. Мы надеемся, что никаких угроз безопасности спортсменов в Пхёнчхане не будет, но должны быть готовы к худшему варианту. Именно поэтому мы подготовили план эвакуации. Отмечу, что подобный проект мы разрабатывали и перед Играми в Рио-де-Жанейро», — приводит слова Суини АР.