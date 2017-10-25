Чужков: не был уверен, что Всемирная организация пляжного футбола заметит меня

Вратарь сборной России по пляжному футболу Максим Чужков поделился эмоциями от попадания в тройку лучших голкиперов мира по версии Всемирной организации пляжного футбола.

«Очень приятно попасть в тройку лучших вратарей мира. Честно говоря, не ожидал, что окажусь в финальной тройке, не был уверен, что мою работу заметят. Считаю, что это оценка не только меня, но и всей сборной России.



Думаю, с Мао и Пейманом Хоссейни будет тяжело тягаться за итоговую победу, но поживём — увидим. Наверное, всё будет решаться в последний день Межконтинентального кубка. Не скажу, что борьба за звание лучшего вратаря добавит мотивации — она и так огромная. Главное, чтобы команда показала в Дубае хороший футбол и добилась успеха», — приводит слова Чужкова Beachsoccerrussia.