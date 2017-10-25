Бьорндален: если кто-то может так экспериментировать, то это как раз Нортуг

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле Эйнар Бьорндален прокомментировал решение своего соотечественника лыжника Петтера Нортуга провести 32-дневный сбор на высоте в Валь Сеналесе (Италия).



«Это неординарное решение. Мне очень интересно посмотреть, что из этого получится. Думаю, если кто-то может позволить себе подобный эксперимент, то это как раз Нортуг. У меня были затяжные сборы на высоте, но всё-таки не 32 дня. Это требует предельно грамотного анализа. Нельзя допустить ни малейшей ошибки.

В прошлом сезоне Петтер допустил некоторые просчёты, которые затем сказались на его результатах в сезоне. Уверен, что второй год подряд он не ошибётся", — приводит слова Нортуга NRK.