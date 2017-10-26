Хальфварссон: не понимаю, почему шведский футболист зарабатывает больше меня

Шведский лыжник Калле Хальфварссон назвал необоснованно высокими зарплаты игроков чемпионата Швеции по футболу.



«Я понимаю, что сравнивать виды спорта не совсем корректно, но иногда приходится это делать. Существующий разрыв в заработной плате несправедлив. Я не понимаю, почему обычный шведский футболист получает больше денег, чем я — один из лучших лыжников в мире. Не уверен, что футболисты из чемпионата Швеции входят даже в 10 тысяч лучших игроков планеты в своём виде спорта», — приводит слова Хальфварссона Expressen.

