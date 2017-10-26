«Енисей» стал первым финалистом Кубка России по хоккею с мячом

Красноярский «Енисей» в овертайме обыграл «Волгу» из Ульяновской области в полуфинальном матче Кубка России по хоккею с мячом со счётом 5:4.
Хоккей с мячом. Кубок России. Полуфинал. Хабаровск
«Енисей» (Красноярск) — «Волга» (Ульяновская область) — 4:4 (3:2), овертайм — 1:0.
Голы: Джусоев, 1 (1:0); Ломанов, 18 (2:0); Шевцов, 24 (3:0); Рязанов, 27 (3:1); Захаров, 45 (3:2); Миргазов, 59 (4:2); Савельев, 79 (4:3); Бихузин, 88 (4:4); Лопатин, 93 (5:4).
Во втором полуфинале сыграют действующий победитель Кубка России хабаровский «СКА-Нефтяник» и московское «Динамо». Финал состоится 28 октября.